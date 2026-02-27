Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 февраля, 08:00

В мире

Новости мира: первые вишневые деревья расцвели в Китае

Скелет динозавра размером с ворону нашли в Аргентине

Кризис вокруг иранской ядерной программы обсудят в Женеве

Третий раунд переговоров между Ираном и США начался в Женеве

На пляжах Пхукета растеклось большое нефтяное пятно

Россияне застряли в Таиланде из-за технических проблем авиакомпании

Жители Японии могут подготовиться к природным катаклизмам в тренировочных центрах

Извержение грязевого вулкана началось в Колумбии

Сотни российских туристов столкнулись с дождями на Бали

Новости мира: лесной пожар во Флориде охватил 10 тысяч гектаров

Первые в этом году вишневые деревья расцвели в Китае. В Сети уже появились видео, как небольшой поезд перевозит туристов под цветущими растениями.

Почти 6 тысяч свиней погибли при пожаре на ферме в американском штате Огайо. Среди людей пострадавших нет. Специалисты установят причину возгорания.

Власти Перу ввели режим ЧС почти в 50% районов страны из-за ливней, оползней и наводнений. Местные власти связали стихийные бедствия с климатическим феноменом Эль‑Ниньо Костеро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

