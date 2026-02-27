Новости мира: первые вишневые деревья расцвели в Китае

Первые в этом году вишневые деревья расцвели в Китае. В Сети уже появились видео, как небольшой поезд перевозит туристов под цветущими растениями.

Почти 6 тысяч свиней погибли при пожаре на ферме в американском штате Огайо. Среди людей пострадавших нет. Специалисты установят причину возгорания.

Власти Перу ввели режим ЧС почти в 50% районов страны из-за ливней, оползней и наводнений. Местные власти связали стихийные бедствия с климатическим феноменом Эль‑Ниньо Костеро.

