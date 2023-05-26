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Жители Амстердама принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку

Жители Амстердама принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку

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В Амстердаме сотни людей вышли на демонстрацию против установки в центре города подбитого российского танка Т-72. Эту боевую машину возят по всей Европе как символ военных достижений ВСУ.

Ранее танк выставляли в Берлине. Однако жители столицы Нидерландов посчитали такую акцию недопустимой. Люди возложили к машине цветы в память о погибших российских солдатах, после чего потребовали убрать танк с площади.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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