Жители Амстердама принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку

В Амстердаме сотни людей вышли на демонстрацию против установки в центре города подбитого российского танка Т-72. Эту боевую машину возят по всей Европе как символ военных достижений ВСУ.

Ранее танк выставляли в Берлине. Однако жители столицы Нидерландов посчитали такую акцию недопустимой. Люди возложили к машине цветы в память о погибших российских солдатах, после чего потребовали убрать танк с площади.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.