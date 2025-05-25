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25 мая, 09:45

В мире

Тематический парк развлечений Epic Universe открылся во Флориде

Тематический парк развлечений Epic Universe открылся во Флориде

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В соцсетях завирусились кадры от посетителей тематического парка развлечений Epic Universe. Студия Universal открыла его во Флориде 24 мая. В интернете посетители пишут "это гораздо круче чем Диснейленд".

На площади размером с 400 футбольных полей появились яркий мир Nintendo, Министерство магии из саги о Гарри Поттере, остров из фэнтези "Как приручить дракона" и многие другие площадки, где можно почувствовать себя как в кино. Входной билет на целый день обойдется примерно в 11 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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