Тематический парк развлечений Epic Universe открылся во Флориде

В соцсетях завирусились кадры от посетителей тематического парка развлечений Epic Universe. Студия Universal открыла его во Флориде 24 мая. В интернете посетители пишут "это гораздо круче чем Диснейленд".

На площади размером с 400 футбольных полей появились яркий мир Nintendo, Министерство магии из саги о Гарри Поттере, остров из фэнтези "Как приручить дракона" и многие другие площадки, где можно почувствовать себя как в кино. Входной билет на целый день обойдется примерно в 11 тысяч рублей.

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