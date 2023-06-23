Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

Во Франции обнаружили древнейшие в мире наскальные рисунки, оставленные неандертальцами

Во Франции обнаружили древнейшие в мире наскальные рисунки, оставленные неандертальцами

Экоактивисты вылили зеленую краску на площадь перед дворцом Броньяр в Париже

Только 7% популярных отелей Египта имеет защиту от акул

Крупную акулу заметили у греческого острова Закинфос

Новости мира: на север Германии обрушился ливень с градом и мощным ветром

В Атлантике нашли обломки потерянного батискафа "Титан"

Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с премьером Моди

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа "Титан"

Байден перепутал гимны США и Индии

На восточный Колорадо обрушились торнадо-близнецы

Во Франции обнаружили древнейшие на планете наскальные рисунки. Им почти 60 тысяч лет. Это отметины, которые ученые интерпретируют как отпечатки пальцев. Подробное изучение показало, что узоры были сделаны намеренно в тот период, когда на Земле жили неандертальцы.

Смысл изображений неизвестен, так как это не фигуры. Однако находка подтверждает, что поведение и деятельность людей в то время были такими же разнообразными, как и древнейших людей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика