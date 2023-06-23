Во Франции обнаружили древнейшие в мире наскальные рисунки, оставленные неандертальцами

Во Франции обнаружили древнейшие на планете наскальные рисунки. Им почти 60 тысяч лет. Это отметины, которые ученые интерпретируют как отпечатки пальцев. Подробное изучение показало, что узоры были сделаны намеренно в тот период, когда на Земле жили неандертальцы.

Смысл изображений неизвестен, так как это не фигуры. Однако находка подтверждает, что поведение и деятельность людей в то время были такими же разнообразными, как и древнейших людей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.