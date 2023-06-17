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Перуанские археологи обнаружили мумию возрастом более 3 тыс лет

Перуанские археологи обнаружили мумию возрастом более 3 тыс лет

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Перуанские археологи обнаружили рядом с футбольным полем мумию, чей возраст, по предварительным оценкам, превышает 3 000 лет. Как пишут местные СМИ, группа ученых проводила раскопки в Лиме на вершине холма.

Сначала они обнаружили прядь волос, а затем и череп. После этого археологи раскопали каменную гробницу целиком, в которой находился лежащий лицом вверх скелет с длинными черными волосами. Ноги мумии были связаны веревкой.

Предполагается, что захоронение провели в рамках религиозного ритуала. Кроме того, рядом нашли черепки бутылок, чаш для ожерелий, частицы кукурузы, ракушек, моллюсков, листьев коки и семян. Все эти вещи являются подношениями, которые сделали уже после смерти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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