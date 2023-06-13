В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию – СМИ

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Тигровую акулу, убившую гражданина России Владимира Попова недалеко от пляжа в Хургаде, мумифицируют и передадут в музей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Хищную особь после ее нападения на россиянина удалось поймать местным рыбакам. Они передали рыбу ученым, а те вскрыли тушу и исследовали. По информации источников издания, из желудка акулы извлекли голову, грудь и руки погибшего. Другую половину тела рыбаки достали из моря.

В настоящее время специалисты преступили к бальзамированию. После завершения процедуры тушу хищной рыбы передадут в музей Института морских наук и заповедников Красного моря.

Трагедия с нападением тигровой акулы на россиянина Владимира Попова в Хургаде произошла 8 июня. Мужчина купался в воде, после чего на него напал хищник и утащил под воду. Рядом находящаяся девушка успела выплыть.

После несчастного случая в Хургаде закрыли для купания все местные пляжи. В районе происшествия ввели запрет на купание на два дня.



В Египте в районе Хургады ограничили любые занятия на воде после нападения акулы