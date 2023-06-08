19:23Происшествия
В Египте распорядились закрыть пляжи Хургады после нападения акулы – СМИ
Фото: ТАСС/DPA/Christina Rizk
Власти провинции Красное Море приняли решение о закрытии пляжей Хургады после нападения акулы на человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
8 июня в СМИ появились сообщения о нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте. По данным СМИ, мужчина находился в воде с девушкой, которая успела выплыть. Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные прессы.
Он также уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 в районе городского пляжа Dream Beach, указал генконсул.
Однако, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артура Мурадяна, власти Египта не объявляли о закрытии пляжей. Он уточнил, что клиенты туроператоров РФ в порядке.
В свою очередь, туристы заявили, что после происшествия в городе закрыли пляжи. Очевидица случившегося рассказала, что погибший закрыл собой девушку, которая успела спастись.
Россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море
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