В Египте распорядились закрыть пляжи Хургады после нападения акулы – СМИ

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Власти провинции Красное Море приняли решение о закрытии пляжей Хургады после нападения акулы на человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

8 июня в СМИ появились сообщения о нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте. По данным СМИ, мужчина находился в воде с девушкой, которая успела выплыть. Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные прессы.

Он также уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 в районе городского пляжа Dream Beach, указал генконсул.

Однако, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артура Мурадяна, власти Египта не объявляли о закрытии пляжей. Он уточнил, что клиенты туроператоров РФ в порядке.

В свою очередь, туристы заявили, что после происшествия в городе закрыли пляжи. Очевидица случившегося рассказала, что погибший закрыл собой девушку, которая успела спастись.

Россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море