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07:28

Происшествия

ВМС США услышали взрыв батискафа "Титан" через несколько часов после его пропажи – СМИ

Фото: depositphotos/Lindasj2

Сверхсекретная система акустического обнаружения Военно-морских сил США зафиксировала взрыв батискафа "Титан" через несколько часов после потери связи с ним. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота.

Военные моряки сразу передали эту информацию организаторам поисково-спасательной операции. Одновременно с этим, по информации издания, в ВМС США попросили не называть систему, которую они применяли, сославшись на соображения нацбезопасности.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что обнаруженные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу "Титан", а анализ останков указал на гибель всего экипажа.

Компания-оператор OceanGate Expeditions, которой принадлежало судно, также признала членов экипажа погибшими.

Информация о пропаже батискафа, который должен был доставить экипаж к обломкам "Титаника" появились 19 июня. Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа

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