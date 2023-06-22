Слово "смерть" было указано трижды в договоре на погружение – пассажир OceanGate

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В договоре на погружение к месту гибели "Титаника" с OceanGate слово "смерть" упоминается три раза на первой странице, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего пассажира компании, продюсера мультсериала "Симпсоны" Майка Рейсса.

Рейсс пользовался услугами OceanGate четыре раза, и каждый раз он подписывал соответствующее соглашение. Кроме того, по его словам, во время каждого погружения батискаф терял связь.

"Каждый раз, когда они теряли связь, кажется, что это просто заложено в саму систему. <...> Всегда в глубине души вы понимаете, что это опасно и любая маленькая проблема обернется крупной катастрофой", – сказал Рейсс.

19 июня в СМИ сообщили, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. В OceanGate Expedition подтвердили, что аппарат принадлежит ей и внутри него находятся люди.

Отмечается, что на борту могут присутствать основатель компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна – ирландский исследователь Рори Голден – вышел на связь. Он сообщил, что в порядке.

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