Канада отправила на поиски затонувшего батискафа еще два корабля и подводный аппарат – СМИ

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Еще два корабля Береговой охраны Канады были отправлены на поиски затонувшего батискафа "Титан" американской компании OceanGate Expeditions, сообщает канадский телеканал CTV.

Как передает телеканал, в район поиска также отправили беспилотный подводный аппарат одной из частных канадских компаний. Всего в поисковой операции задействованы пять кораблей канадской береговой охраны и ВМС Канады. Один из них оснащен барокамерой и медицинским персоналом на борту.

О пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" стало известно 19 июня. Впоследствии компания OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

Согласно прогнозу береговой охраны США, запасы воздуха внутри батискафа должны были закончится 22 июня в 14:08 по московскому времени.

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