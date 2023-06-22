Актер заявил, что погружавшиеся к "Титанику" подписывали документы с перечислением рисков

Фото: ТАСС/AP/Alan Berner

Мексиканский актер Алан Эстрада, погружавшийся на батискафе "Титан" к обломкам лайнера "Титаник", заявил, что перед погружением участники экспедиций подписывают документы, где указаны все риски для жизни.

Он рассказал, что экскурсия к затонувшему "Титанику" стала для него одним из захватывающих путешествий, которое он бы не повторил, опасаясь за собственную жизнь.

По словам актера, перед погружением он подписывал несколько бумаг, в которых были перечислены угрозы для жизни.

"Мы понимали, что это невероятно опасная экспедиция, мы знали, что отправляемся не в парк развлечений," – передает его слова газета El Pais.

Погружение должно было произойти еще в 2021 году, но системы подводного аппарата вышли из строя и экспедиция была отложена, рассказал он, но через год путешествие к затонувшему пассажирскому лайнеру все же состоялось.

Два года назад погружение стоило 150 тысяч долларов, актер смог собрать их благодаря спонсорам.

"Поскольку предыдущие экспедиции были успешными, в нынешнем году компания подняла цену до 250 тысяч долларов" – уточнил Эстрада.

Батискаф "Титан", совершающий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь 19 июня. Компания OceanGate Expedition подтвердила, что глубоководный автономный аппарат принадлежит ей и что внутри него находятся люди.

Отмечалось, что на борту батискафа могли присутствовать основатель компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа судна, вышел на связь. Он заявил, что в порядке и, как остальные члены экипажа, ожидает помощи.

Согласно прогнозам береговой охраны США, которая принимает участие в операции по спасению экипажа "Титана", запасы кислорода на батискафе должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московскому времени).



Запас кислорода на пропавшем батискафе "Титан" исчерпался