Ученый заявил, что пропажа батискафа "Титан" может быть связана с его конструкцией

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Вероятной причиной пропажи с радаров батискафа "Титан" могло стать нарушение конструкции аппарата, так как он не был сертифицирован, заявил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно", – сказал он, добавив, что на батискафе могло произойти что-то трагическое.

Ученый подчеркнул, что информации о том, как именно был собран и какие проводились испытания над аппаратом, нет, а сертификация у него отсутствовала.

Сагалевич привел в пример разработку советских глубоководных аппаратов "Мир". По его словам, с судами проводились циклические тесты, прочность и характеристики проверялись под давлением на 20% выше установленного для эксплуатации.

"Эти люди, они просто вандалы, ничего этого не делали, и аппарат работал без сертификации. По любым правилам это недопустимо. Но они работали, и вот она расплата, к сожалению, очень высокая", – добавил Сагалевич.

Ранее сообщалось, что корпус пропавшего в Атлантике батискафа имел признаки "циклической усталости", из-за чего максимальная глубина его погружения была снижена до 3 тысяч метров. Обломки лайнера "Титаник", к которому батискаф спустился, находятся на глубине 3,8 тысячи метров.

Информация о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появилась 19 июня. Американская компания OceanGate Expedition, которой принадлежит батискаф, подтвердила информацию о произошедшем. Отмечалось, что аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Позже один из членов экипажа судна вышел на связь 20 июня, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

20 июня представитель северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсон Фредерик отмечал, что воздуха в потерянном судне должно хватить примерно на 40 часов.



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