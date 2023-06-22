В эпизоде "Симпсонов" 2006 года нашли предсказание затопления батискафа

Фото: youtube.com/thesimpsons

В одном из эпизодов американского мультсериала "Симпсоны" зрители обнаружили предсказание затопления батискафа "Титан" у корабля "Титаник". Об этом пишет Daily Mirror.

Серия вышла еще в 2006 году. Согласно сюжету, отец Гомера Симпсона взял с собой сына в глубоководную экспедицию за сокровищами, которые находятся у обломков лежащего на дне корабля.

Путешественники отправляются в батискафе под воду, после чего находят два сундука. Впоследствии Гомер застревает в субмарине. Он теряет сознание из-за заканчивающегося кислорода и приходит в себя после комы уже на суше.

Поклонники мультсериала часто замечали, что создатели "Симпсонов" будто предсказывают будущие события за несколько лет до того, как они случаются. В последний раз речь шла о мраморной статуе Давида, которая была создана выдающимся скульптором Микеланджело Буонарроти.

О том, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь, стало известно 19 июня. В OceanGate Expedition подтвердили, что аппарат принадлежит ей и внутри него находятся люди.

На борту могут присутствовать основатель компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна – ирландский исследователь Рори Голден – вышел на связь. Он сообщил, что в порядке.

По прогнозам американской береговой охраны, запасы кислорода в аппарате должны были закончиться еще 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (в 14:08 по московскому).

Запас кислорода на пропавшем батискафе "Титан" исчерпался