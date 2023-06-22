Батискаф "Титан" не был сертифицирован для погружения на глубину – СМИ

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Пропавший в Атлантическом океане батискаф "Титан", принадлежащий компании OceanGate Expeditions, не был сертифицирован для погружения на глубину. Об этом заявил глава организации Marine Technology Society Уилл Конен телеканалу CBC.

"В мире всего 10 (частных. – Прим. ред.) подводных аппаратов, которые могут погружаться на глубину 4 000 метров и более, и все они сертифицированы, кроме (аппарата компании. – Прим. ред.) OceanGate", – подчеркнул он.

По информации телеканала, Конен еще в 2018 году вместе с рядом других экспертов мирового уровня предупреждал директора OceanGate Expeditions Стокона Раша, что использование "Титана" без сертификации может привести к трагедии и "иметь серьезные последствия для всей отрасли".

При этом в США, где зарегистрирована OceanGate Expeditions, подводные аппараты не обязаны получать какую-либо сертификацию, так как в Штатах нет подобного закона, подчеркнули в CBC.

О пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" стало известно 19 июня. Впоследствии компания OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

По прогнозам Береговой охраны США, запасы кислорода на туристическом батискафе должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени).

При этом контр-адмирал Джон Могер заявил, что Береговая охрана США продолжит поисково-спасательную операцию в целях найти пропавший батискаф "Титан", несмотря на то что запас кислорода на аппарате уже должен был иссякнуть.

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