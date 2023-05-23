На остров Гуам в Тихом океане надвигается мощнейший тайфун, который может стать самым разрушительным в истории региона.

По прогнозам метеорологов, тайфун "Мавар" достигнет четвертой категории со скоростью ветра до 65-ти метров в секунду прямо над островом. Людей уже предупредили о необходимости спрятаться в хорошо укрепленных убежищах над уровнем моря с запасами продуктов и воды.

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