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23 мая, 22:15

В мире

На остров Гуам в Тихом океане надвигается мощнейший тайфун

На остров Гуам в Тихом океане надвигается мощнейший тайфун

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На остров Гуам в Тихом океане надвигается мощнейший тайфун, который может стать самым разрушительным в истории региона.

По прогнозам метеорологов, тайфун "Мавар" достигнет четвертой категории со скоростью ветра до 65-ти метров в секунду прямо над островом. Людей уже предупредили о необходимости спрятаться в хорошо укрепленных убежищах над уровнем моря с запасами продуктов и воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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