В Нью-Йорке напали на "Турецкий дом"

Фото: tgrthaber.com.tr

Нападение на "Турецкий дом" произошло в районе Манхэттен в Нью-Йорке, в результате чего оказались разбиты стекла на входе в генконсульство республики. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Отмечается, что в здании проходит голосование во втором туре выборов президента. Также канал опубликовал фотографию фасада генконсульства, на которой видны более десятка стекол. Согласно информации, злоумышленниками являются сторонники террористов.

28 мая состоится второй тур выборов на пост главы Турецкой Республики. Повторное голосование пришлось назначить из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам вскрытия 100% избирательных урн, Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – получил 44,88% голосов.

Однако нынешний президент заявил об уверенности в своей победе. Эрдоган выразил надежду, что это событие станет историческим.