Эрдоган заявил об уверенности в победе во втором туре выборов президента Турции

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Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов президента страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая, когда (прошел первый тур. – Прим. ред.), одержав победу. Надеюсь, она будет исторической", – поделился Эрдоган.

В Госдуме также прокомментировали ситуацию с выборами президента Турции. По словам члена думского комитета по международным делам Дмитрия Белика, второй тур был ожидаем, даже если исходить из опросов населения.

Депутат назвал Эрдогана фаворитом в выборах и предрек ему свыше 50% голосов, передает RT. Вместе с этим Белик подчеркнул, что благодаря Эрдогану с турецкой стороной стали считаться в мировой политике.

Парламентарий заявил, что нынешний президент может противостоять давлению западных государств. Кроме того, Белик считает, что за конкурентом Эрдогана стоит именно Запад, который искусственно разжигает недовольство среди жителей страны.

28 мая пройдет второй тур выборов президента Турции. По словам главы Высшей избирательной комиссии республики Ахмета Йенера, это связано с тем, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам вскрытия 100% избирательных урн, Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – получил 44,88% голосов.

Президентские выборы прошли в Турции