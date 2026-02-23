В Китае стало популярным заведение, в котором можно выпить кофе на отвесной скале

Выпить кофе на отвесной скале – новый тренд среди китайцев. В период каникул, приуроченных к празднованию Нового года по лунному календарю, одним из самых популярных мест в Поднебесной стало заведение, расположенное на высоте примерно 60 метров над уровнем моря.

Кафе в провинции Фуцзянь предлагает гостям экстремальный опыт: посетители спускаются в полном альпинистском снаряжении к узкой доске, где сидят и наслаждаются видом на море, а заодно пьют кофе. Стоимость такого приключения составляет 398 юаней, что на рубли – около 4,5 тысячи рублей. В цену включен не только напиток, но и страховка, оборудование и сопровождение инструктора.

