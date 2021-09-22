В Нидерландах по биоматериалу воссоздали неандертальца

В Нидерландах воссоздали неандертальца. Там показали, как, вероятно, выглядел человек, живший 50–70 тысяч лет назад. Художники смоделировали портрет на основе фрагментов, которые были обнаружены в начале века в Северном море, а также черепов других неандертальцев. Парня назвали Крийном.

Исследователи полагают, что он был весьма смуглым – с темными волосами и карими глазами. Главная особенность – сильно выпуклая бровь из-за доброкачественной опухоли. На основе полученного изображения художники собрали реальную модель. Увидеть ее вместе с находками палеонтологов можно будет в музее в Лейдене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.