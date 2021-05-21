В Индии переболевшие COVID-19 умирают от "черной плесени" – СМИ

Более 7 тысяч индийцев, переболевших COVID-19, заболели так называемой "черной плесенью". Об этом сообщают местные СМИ.

Погибли от мукормикоза уже более 200 человек. Смертность от общего числа заразившихся может достигать половины. Девять индийских штатов уже объявили это заболевание эпидемией.

По данным врачей, мукормикоз обнаружен у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и долго принимали стероиды. В группе риска также диабетики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.