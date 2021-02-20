Американцы заинтересовались российскими технологиями морозостойкой инфраструктуры

Власти Техаса и Оклахомы заинтересовались российскими технологиями строительства инфраструктуры, приспособленной к сильным морозам. Об этом сообщили в российском консульстве в Хьюстоне.

Южные штаты страдают от небывалых холодов. В Техасе огонь уничтожил целый жилой комплекс, и спасатели оказались бессильны – из-за небывалых морозов пожарные гидранты промерзли и вышли из строя. Воду пытались свозить со всей округи, но это не помогло.

В штате проблемы с водоснабжением испытывают 13 миллионов жителей. Во многих домах до сих пор нет и электричества, поэтому люди не могут даже воспользоваться обогревателями.

В тех домах, куда по счастливой случайности энергия продолжает поступать, собираются по несколько семей, чтобы погреться и приготовить еду. Правда, потом хозяевам приходят счета за электричество на несколько тысяч долларов. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.