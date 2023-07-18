Король Карл III заплатит принцу Уильяму за поместье Лвини-вермот

Карл Третий заплатит принцу Уильяму за поместье Лвини-вермод. Однако после смерти Елизаветы II поместье стало собственностью принца Уильяма, который решил сдавать дом.

Нынешний король купил поместье в 2007 году. С тех пор в ремонт и обустройство дома было вложено много денег.

Английский король должен освободить жилье от личных вещей или платить, если хочет там находиться. Правила вступают в силу через полтора месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.