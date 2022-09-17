Новости мира: наводнение в Италии и пожар в китайском небоскребе

18 с половиной тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники вывели на улицы мексиканской столицы в связи с парадом в честь дня независимости страны.

Жертвами наводнения в Италии стали по меньшей мере 9 человек, еще 50 получили травмы. В области Марке за несколько часов выпало 30% годовой нормы осадков.



В китайском городе Чанша сгорел небоскреб. Пламя быстро охватило несколько десятков этажей. На место прибыли три сотни пожарных, но справиться с огнем они не смогли.

В Лондоне продолжается прощание с Елизаветой II. Очередь из желающих попасть на церемонию растянулась на несколько километров. Люди приходят целыми семьями и стоят по много часов. Исключения не делают даже для звезд. Например, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем ждал своей очереди попрощаться с монархом более 13 часов.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.