Новости мира: прокуратура Нидерландов потребовала экстрадиции футболиста Промеса

Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в ближайшее время. Нападающий красно-белых находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда он прилетел вместе с командой на сборы, но вернуться в Москву уже не смог. Сначала Промеса посадили под домашний арест из-за оставления места аварии, после этого поступил запрос от прокуратуры Нидерландов. Там футболиста приготовили к двум тюремным срокам.

Тем временем в Турции во время тренировки разбился самолет пилотажной группы Turkish Stars. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу. Позже в Минобороны страны сообщили о гибели работника, который занимался ремонтом взлетно-посадочной полосы.

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