Новости мира: режим ЧС объявили в Каталонии из-за засухи

Европейские фермеры заблокировали Брюссель: тракторами перекрыты некоторые дороги на подъезде к городу, а под окнами Европарламента начали разводить костры из мусора. Также участники акции демонтировали часть памятника основателю бельгийской металлургии. Аграрии выступают против соглашений о свободной торговле и требуют снизить административную нагрузку.

В испанской Каталонии решили объявить режим чрезвычайной ситуации. На большей части региона зафиксировалась самая сильная засуха за всю историю наблюдений, что влечет за собой ограничения на использование воды, в том числе, в Барселоне. В Испании сделали расчет – около 200 литров на человека в сутки, эта мера коснется сельского хозяйства, животноводства и промышленности.

Американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал навыки робота Optimus от компании Tesla. Небольшой фрагмент видео с прогулки доказывает, что искусственный интеллект развивается быстро. За развитием робота Optimus в мире наблюдают больше года.

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