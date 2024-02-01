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Новости

Новости

01 февраля, 17:45

В мире

Новости мира: режим ЧС объявили в Каталонии из-за засухи

Новости мира: режим ЧС объявили в Каталонии из-за засухи

Новости часа: европейские фермеры организовали акцию протеста в Брюсселе

Дети бастующих фермеров проехали на игрушечных тракторах по Страсбургу

Слезоточивый газ для разгона протестующих применили в Аргентине

Новости мира: сотни людей выступили против реформ президента Аргентины

Новости мира: в США начали устанавливать причины взрыва на газопроводе

Тепловая электростанция загорелась в Японии

Два человека пострадали в результате стрельбы в школе Алабамы

В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

Французские фермеры решили пробраться к сельскохозяйственному рынку под Парижем по полям

Европейские фермеры заблокировали Брюссель: тракторами перекрыты некоторые дороги на подъезде к городу, а под окнами Европарламента начали разводить костры из мусора. Также участники акции демонтировали часть памятника основателю бельгийской металлургии. Аграрии выступают против соглашений о свободной торговле и требуют снизить административную нагрузку.

В испанской Каталонии решили объявить режим чрезвычайной ситуации. На большей части региона зафиксировалась самая сильная засуха за всю историю наблюдений, что влечет за собой ограничения на использование воды, в том числе, в Барселоне. В Испании сделали расчет – около 200 литров на человека в сутки, эта мера коснется сельского хозяйства, животноводства и промышленности.

Американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал навыки робота Optimus от компании Tesla. Небольшой фрагмент видео с прогулки доказывает, что искусственный интеллект развивается быстро. За развитием робота Optimus в мире наблюдают больше года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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