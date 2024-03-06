Новости мира: протестующие польские фермеры устроили потасовку с полицией

Акция протеста варшавских фермеров переросла в потасовку с полицией. Как сообщают местные СМИ, митингующие подожгли гроб, символизирующий смерть фермера, и забросали стражей порядка обгоревшими досками. Люди требуют прекратить импорт дешевого украинского продовольствия, а также отказаться от европейского "зеленого курса".

Тем временем у спутника Юпитера появился шанс на зарождение жизни. Исследования показали, что на Европе вырабатывается 12 килограммов кислорода в секунду. Это более тысячи тонн в день, чего достаточно для дыхания около одного миллиона человек в течение суток.

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