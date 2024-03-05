Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 13:30

В мире

Новости мира: польские фермеры запечатали соломой офисы политических партий

Новости мира: польские фермеры запечатали соломой офисы политических партий

Новости мира: экоактивистки попытались сорвать концерт в филармонии в Польше

Новости мира: в американском штате Теннесси упал самолет

Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

Новости мира: пожилая пациентка захватила заложников в больнице в Германии

Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

Новости мира: три поезда сошли с рельсов в Пенсильвании

Новости мира: страдавшему от депрессии жителю Китая имплантировали в мозг чип счастья

Новости мира: более 6 тыс человек заблокированы на севере Италии из-за снегопада

Новости мира: извержение вулкана началось на Галапагосском архипелаге

В Польше фермеры снова протестуют и требуют прекратить ввозить с Украины дешевые сельскохозяйственные товары. Несколько десятков человек подвезли тюки с соломой и забаррикадировали ими входы в офисы ведущих политических партий. Также фермеры выгрузили навоз под двери местной администрации.

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. В состав экипажа входят четыре космонавта, среди них – россиянин Александр Гребенкин. Им предстоит провести на космической станции около 200 экспериментов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомнаукавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика