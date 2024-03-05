Новости мира: польские фермеры запечатали соломой офисы политических партий

В Польше фермеры снова протестуют и требуют прекратить ввозить с Украины дешевые сельскохозяйственные товары. Несколько десятков человек подвезли тюки с соломой и забаррикадировали ими входы в офисы ведущих политических партий. Также фермеры выгрузили навоз под двери местной администрации.

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. В состав экипажа входят четыре космонавта, среди них – россиянин Александр Гребенкин. Им предстоит провести на космической станции около 200 экспериментов.

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