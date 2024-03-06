06 марта, 09:54Экономика
Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши
Фото: 123RF/alekstaurus
Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом ради разрешения политического спора с Польшей, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.
Как отметил министр торговли республики Тарас Качка, в Киеве согласились на ограничения украинской сельхозпродукции, однако призывают к запрету на импорт и российского зерна.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за все "пределы морали". Он призвал наконец найти решение сложившейся ситуации.
Протесты фермеров в Польше по всей стране начались 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Позднее неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.
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