Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши

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Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом ради разрешения политического спора с Польшей, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Как отметил министр торговли республики Тарас Качка, в Киеве согласились на ограничения украинской сельхозпродукции, однако призывают к запрету на импорт и российского зерна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за все "пределы морали". Он призвал наконец найти решение сложившейся ситуации.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Позднее неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

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