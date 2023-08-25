Тропический шторм "Франклин" вызвал наводнение в Колумбии

Тропический шторм "Франклин" дошел до Колумбии. Стихия обрушилась на карибский остров Эспаньола и накрыла туристический город Картахена. Ветер промчался по его улицам со скоростью 85 километров в час.

Нарушено транспортное сообщение. По данным синоптиков, ураган будет продвигаться на юг страны. Из-за обильных осадков под угрозой наводнения находятся почти 400 колумбийских городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



