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31 августа, 10:30

Политика

Журналисты нашли новые доказательства причастности Джо Байдена к бизнесу сына

Журналисты нашли новые доказательства причастности Джо Байдена к бизнесу сына

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В деле Байденов появились новые доказательства причастности американского президента к бизнесу сына. По данным американских журналистов, во время работы Джо Байдена вице-президентом страны в середине 2000-х годов между его приемной и офисом компании Хантера велась активная переписка.

Также журналисты акцентируют, что сын чиновника имел доступ в Белый дом и мог запрашивать практически любую документацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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