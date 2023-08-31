Журналисты нашли новые доказательства причастности Джо Байдена к бизнесу сына

В деле Байденов появились новые доказательства причастности американского президента к бизнесу сына. По данным американских журналистов, во время работы Джо Байдена вице-президентом страны в середине 2000-х годов между его приемной и офисом компании Хантера велась активная переписка.

Также журналисты акцентируют, что сын чиновника имел доступ в Белый дом и мог запрашивать практически любую документацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.