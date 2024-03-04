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04 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: булыжники обрушились на трассу в Перу

Новости мира: булыжники обрушились на трассу в Перу

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В Перу, недалеко от города Лима, многотонные булыжники сорвались со скалы и обрушились на оживленную трассу. Один из валунов попал в грузовик, остальные едва не раздавили легковушку. Как сообщают местные СМИ, несмотря на всю силу ударов, водители живы, им уже оказали помощь, а дорожные службы начали разгребать завалы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал перехваченный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера частью информационной войны. По его словам, никто не собирается бомбить Крымский мост и давать Украине ракеты Taurus, будет проведено расследование причин перехвата с участием военной контрразведки Германии.

В Аргентине затопило улицы Корриентеса, в котором проживают 350 тысяч человек. Как сообщают местные СМИ, за считанные часы там выпала почти половина месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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