Новости мира: булыжники обрушились на трассу в Перу

В Перу, недалеко от города Лима, многотонные булыжники сорвались со скалы и обрушились на оживленную трассу. Один из валунов попал в грузовик, остальные едва не раздавили легковушку. Как сообщают местные СМИ, несмотря на всю силу ударов, водители живы, им уже оказали помощь, а дорожные службы начали разгребать завалы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал перехваченный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера частью информационной войны. По его словам, никто не собирается бомбить Крымский мост и давать Украине ракеты Taurus, будет проведено расследование причин перехвата с участием военной контрразведки Германии.

В Аргентине затопило улицы Корриентеса, в котором проживают 350 тысяч человек. Как сообщают местные СМИ, за считанные часы там выпала почти половина месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.