14 февраля, 10:00В мире
Новости мира: выставка-ярмарка цветов открылась в парке Виктория в Гонконге
Выставка-ярмарка цветов открылась в парке Виктория в Гонконге. Она посвящена наступающему Новому году по Лунному календарю. Главное растение ярмарки – орхидея, ведь символ Гонконга – орхидейное дерево баугиния. В павильонах представлены срезанные цветы, растения и деревья в горшках.
На французском острове Реюньон в Индийском океане произошло извержение действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез. В тот момент на вершине находилась группа туристов. Однако никто не пострадал.
