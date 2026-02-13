Ребенок залез в аппарат с игрушками в США

Ребенок сумел залезть в аппарат с игрушками в спортивном комплексе в Вебстер-Гроувс в американском штате Миссури. Об этом сообщила его мать. По словам женщины, она отвлеклась на 15 секунд на футбольный матч старшего сына, когда обнаружила среднего ребенка в аппарате с клешней.

На видео, полученном местными телеканалами, можно увидеть, что ребенок с удовольствием играет внутри автомата, пока взрослые думают, как его вызволить оттуда. Все закончилось благополучно – мальчика достал техник, занимающийся обслуживанием таких устройств.

