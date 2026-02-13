Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:45

В мире

Ребенок залез в аппарат с игрушками в США

Новости мира: циклон "Гезани" принес сильные ливни на Мадагаскаре

Футбольный клуб "Интер Майами" сообщил о травме Лионеля Месси

Новости мира: огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае

Новости мира: 15 человек пострадали на акции протеста в Буэнос-Айресе

Китайский центр охраны панд показал 28 детенышей, родившихся в 2025 году

Российская туристка едва не пострадала от индийского голубого крайта на Бали

Олимпийский стадион в Ашхабаде впервые за 9 лет принял футбольный матч

Новости мира: число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 31

Копирайтеры и сторителлеры стали новыми миллионерами Кремниевой долины

Ребенок сумел залезть в аппарат с игрушками в спортивном комплексе в Вебстер-Гроувс в американском штате Миссури. Об этом сообщила его мать. По словам женщины, она отвлеклась на 15 секунд на футбольный матч старшего сына, когда обнаружила среднего ребенка в аппарате с клешней.

На видео, полученном местными телеканалами, можно увидеть, что ребенок с удовольствием играет внутри автомата, пока взрослые думают, как его вызволить оттуда. Все закончилось благополучно – мальчика достал техник, занимающийся обслуживанием таких устройств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

за рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

