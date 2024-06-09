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09 июня, 13:30

В мире

Новости мира: масштабные демонстрации в поддержку Палестины прошли в Великобритании

Новости мира: масштабные демонстрации в поддержку Палестины прошли в Великобритании

Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

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Масштабные демонстрации в поддержку Палестины прошли в городах Великобритании. Тысячи человек вышли на улицы Лондона и Манчестера. Подобные акции проходят в британской столице и не только уже несколько недель подряд.

По Сети сейчас разлетаются видео из Никарагуа, где снова извергается вулкан Сан-Кристобаль. На горе шлейф густого дыма высотой около трех киллометров. Зрелище завораживающие. Жители взволнованы, однако об эвакуации информации тоже не поступало.

Сильное наводнение в Австрии. Мощные потоки сносят все на своем пути. Затоплены дома и машины. Виной всему проливные дожди. В ряде районов перебои с электричеством, в городе Грац затопило железную дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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