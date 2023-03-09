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Митингующие в Тбилиси выступили против законопроекта об иностранных агентах

Митингующие в Тбилиси выступили против законопроекта об иностранных агентах

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Акции протеста охватили Тбилиси. Митингующие требуют отозвать законопроект об иностранных агентах, который парламент принял в первом чтении. Документ предусматривает создание реестра всех некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%.

Что происходит в Тбилиси на данный момент и почему на российско-грузинской границе возник еще затор? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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