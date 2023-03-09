США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках" – СМИ

Издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали причастности Украины к взрывам на "Северных потоках". Однако в СМИ не рассказали, на чем эти заключения основывались.

Ранее New York Times писала о наличии разведданных, подтверждающих версию, что за инцидентом в Балтийском море стоит некая проукраинская группировка. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.

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