Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках" – СМИ

США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках" – СМИ

Военные РФ обезвредили десять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении

Военные эксперты прокомментировали положение ВСУ в Артемовске

Новости часа: ЕС подготовит 11 тыс украинских военных к концу марта

Новости часа: Польша заявила о готовности передать Киеву истребители МиГ-29

Минобороны рассказало о службе фельдшера танкового батальона

Новости часа: США убрали из стоп-листа бывшую дочернюю структуру Сбербанка в Казахстане

Новости часа: ООН выразила готовность к посредничеству в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Российские ПВО сбили за сутки пять беспилотников ВСУ

Отходы заполонили улицы Парижа из-за забастовки мусорщиков

Издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали причастности Украины к взрывам на "Северных потоках". Однако в СМИ не рассказали, на чем эти заключения основывались.

Ранее New York Times писала о наличии разведданных, подтверждающих версию, что за инцидентом в Балтийском море стоит некая проукраинская группировка. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика