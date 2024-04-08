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08 апреля, 23:55

В мире

Новости мира: большое количество опасных бактерий обнаружили в реке Сена во Франции

Новости мира: большое количество опасных бактерий обнаружили в реке Сена во Франции

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За три месяца до старта Олимпийских игр во Франции не могут достичь нужных бактериологических показателей в воде реки Сена. Исследования показывают высокий титр опасных бактерий, в том числе кишечной палочки. Купание в Сене запретили еще в 1923 году, но в рамках Олимпиады-2024 там должны были пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Тем временем на Сицилии для борьбы с засухой пришлось обратиться к военным. Сельское хозяйство Палермо оказалось под угрозой из-за многомесячного отсутствия дождей. Власти просят ввести режим чрезвычайного положения. Также они требуют отправить на остров танкеры для опреснения воды и большой запас питьевой жидкости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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