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В мире

Отходы заполонили улицы Парижа из-за забастовки мусорщиков

Отходы заполонили улицы Парижа из-за забастовки мусорщиков

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Забастовки против пенсионной реформы продолжились во Франции

Горы мусора скопились на улицах Парижа. Пакеты с отходами уже не помещаются в контейнеры, которые рядами стоят вдоль дорог. Как сообщают местные СМИ, речь идет о скоплении двух тысяч тонн отходов. Парижские кварталы уже окутывает соответствующий запах. Все из-за забастовки мусорщиков. Они протестуют против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Массовый митинг проходит и в центре Афин. Люди вышли на улицы из-за железнодорожной катастрофы, которая произошла между греческой столицей и Салониками. 1 марта там столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате погибли 57 человек. По оценке полиции, в митинге участвует порядка 30 тысяч человек. Бастуют также железнодорожники и моряки: в городе не работает общественный транспорт, а между островами не ходят паромы. Участники митинга требуют расследовать причин катастрофы.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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