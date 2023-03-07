Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии

Фото: letztegeneration.de

Члены экологического движения Last Generation с помощью пожарной машины облили водой и оранжевой краской здание Минтранса Германии, расположенное в Берлине. Активисты опубликовали ролик в Twitter, на кадрах которого видно, как они из брандспойта поливают стены министерства.

Здание Минтранса ФРГ находится под исторической охраной.

"С пожарной машиной, полной воды и краски предупредительного цвета, мы заявили тем самым у стен министерства транспорта: господин Виссинг (Фолькер Виссинг, министр транспорта. – Прим. ред.), опомнитесь! Ваш отказ от мер по защите климата ставит под угрозу всю страну", – написали активисты под роликом.

Ранее сообщалось, что члены движения "Последнее поколение" вылили краску на современную инсталляцию L.O.V.E художника-концептуалиста Маурицио Каттелана. Объект находится перед зданием биржи в Милане.

Экоактивисты развернули плакат, на котором было написано: "Прекратите субсидирование ископаемых".

Экоактивисты приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах в Вене

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