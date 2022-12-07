Москвичам рассказали о финансовом состоянии населения Катара

До 500 тысяч долларов накапливается к совершеннолетию на счету жителя Катара. Деньги на первый взнос выделяет государство.

Население Катара составляет около трех миллионов человек, из них только 300 тысяч – местные жители. Именно им обеспечено безбедное существование. Помимо свободы от налогов, высоких зарплат, бесплатного здравоохранения, правительство ежегодно выплачивает каждому гражданину по 30 000 долларов.

Приходится ли жителям Катара работать? И сколько получают те, кто приехал в страну на заработки?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.