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В мире

Москвичам рассказали о финансовом состоянии населения Катара

Москвичам рассказали о финансовом состоянии населения Катара

Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги

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До 500 тысяч долларов накапливается к совершеннолетию на счету жителя Катара. Деньги на первый взнос выделяет государство.

Население Катара составляет около трех миллионов человек, из них только 300 тысяч – местные жители. Именно им обеспечено безбедное существование. Помимо свободы от налогов, высоких зарплат, бесплатного здравоохранения, правительство ежегодно выплачивает каждому гражданину по 30 000 долларов.

Приходится ли жителям Катара работать? И сколько получают те, кто приехал в страну на заработки?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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