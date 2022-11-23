Троих палестинцев задержали в связи со взрывами в Иерусалиме – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Троих палестинцев задержали в связи со взрывами в Иерусалиме, сообщает телеканал i24news.

В среду, 23 ноября, около 07:00 у автобусной станции в Иерусалиме произошел взрыв. Вскоре после происшествия поступили экстренные данные о втором взрыве в автобусе поблизости.

Всего в результате происшествия пострадали 18 человек. Один из пострадавших скончался.

Правоохранители рассматривают разные версии произошедшего, в том числе и теракт. Премьер-министр страны Яир Лапид проведет 23 ноября совещание по теме ЧП с руководством служб безопасности в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве.

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