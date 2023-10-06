Елена Зеленская потратила на шопинг в Нью-Йорке более 1 млн долларов

В соцсетях обсуждают походы по магазинам жены президента Украины Елены Зеленской. Так, последний такой поход стоил ей примерно 500 бронежилетов – она потратила более одного миллиона долларов.

Жена Владимира Зеленского скупала украшения Cartier на Пятой авеню, пока муж просил финансовой помощи для Украины у западного сообщества, рассказала сотрудница одного из бутиков в Нью-Йорке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.