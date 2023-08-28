Аэропорт сирийского Алеппо выведен из строя после удара Израиля

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военно-воздушные силы Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо, после чего воздушная гавань была выведена из строя. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Минобороны республики.

"Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 ракетный удар по международному аэропорту Алеппо", – отметило ведомство.

Согласно заявлению, атака была произведена со стороны Средиземного моря.

7 августа стало известно, что четверо сирийских военных погибли при обстреле ВВС Израиля пригорода Дамаска. По заявлениям военных, нападение было совершено Израилем в 02:20 со стороны Голанских высот.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что военные атаковали штаб-квартиру, которую местные вооруженные боевики использовали как наблюдательный пункт и место сбора для планирования атак против Израиля.

Израиль начал выводить военные подразделения из лагеря беженцев Дженин