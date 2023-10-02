Двое без вести пропали в результате пожара в ночном клубе Испании – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MARCIAL GUILLEN

Два человека без вести пропали в результате пожара в ночном клубе испанского города Мурсия, передает телеканал RTVE.

В СМИ заявили, что немногим ранее пятеро человек считались пропавшими без вести в результате инцидента. Однако трое из них вышли на связь со своими семьями. Таким образом, число пропавших сократилось до двух. По сведениям пожарных, под завалами заведения Fonda Milagros могут находится тела погибших.

В настоящее время испанские правоохранители выясняют, где и почему начался пожар. Предполагается, что возгорание началось в приватной комнате, где отмечался день рождения. Там эксперты обнаружили 11 погибших. Кроме того, два тела были найдены на основном, первом этаже. Представители пожарной охраны считают, что также должны были быть найдены тела погибших наверху, но они упали при обрушении конструкции.

По данным СМИ, среди погибших есть рабочий из этого помещения. Личности десятерых погибших будут установлены путем сравнения образцов ДНК, взятых у их потенциальных родственников. Вскрытие жертв должно начаться 2 октября, однако процедура по установлению личности может занять более семи дней.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли при пожаре на дискотеке в ночном клубе в испанском городе Мурсия. В свою очередь, мэр Мурсии Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

По данным телеканала RTVE, на месте происшествия спасательные службы продолжают поисковые работы.

Новости мира: 18 человек пропали без вести из-за пожара на дискотеке в Испании