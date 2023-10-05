В Таиланде задержали подозреваемых в продаже оружия стрелявшему в ТЦ подростку

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Таиландские полицейские задержали двух подозреваемых в продаже оружия, из которого 14-летний подросток застрелил двоих человек в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. Об этом сообщает портал Thai PBS.

"На данный момент задержаны два человека, они доставлены на допрос в полицейский участок Яннава, следователи срочно ищут еще одного подозреваемого", – передает издание.

Правоохранители показали результаты расследования, из которого следует, что несовершеннолетний стрелок связывался с задержанными, чтобы приобрести у них пистолет и патроны. Полиция обыскала их дома и нашла сотни патронов с боевыми пулями, девять оружейных магазинов и оборудование для модификации огнестрельного оружия.

Стрельба в популярном торговом центре Бангкока произошла 3 октября. Двое погибших являются гражданами Китая и Мьянмы. 14-летний подросток после допроса объяснил свои мотивы некими голосами, управляющими его действиями.

Некоторые СМИ писали, что перед инцидентом у несовершеннолетнего была галлюцинация, будто кто-то собирается выстрелить в него. После этого подросток решил выстрелить первым.