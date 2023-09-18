Беспилотник MQ-9 коалиции во главе с США опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России произошло в Сирии западнее реки Евфрат. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, сближение зафиксировали утром 18 сентября в 08:00 на высоте около 7 тысяч метров.

"Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", – цитирует его ТАСС.

Кулить добавил, что такими действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий. Кроме того, продолжил контр-адмирал, она обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

В августе Кулить сообщал, что международная коалиция во главе с США в Сирии за день 14 раз нарушила протоколы деконфликтации. Он уточнял, что рост числа нарушений в сирийском небе происходит в районе зоны Эт-Танф, где также проходят международные воздушные трассы.

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