ЦПВС зафиксировал провокацию со стороны ВС США в сирийской Ракке

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Подразделения ВС США совершили провокацию в провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олега Гуринова.

"Выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара", – рассказал Гуринов.

Отмечается, что в связи со случившимся американской стороне был выражен протест. По словам представителя ЦПВС, подобные действия со стороны солдат США угрожают достигнутому балансу сил в регионе.

Ранее Гуринов сообщал, что пилоты ВВС США в Сирии продолжают активировать системы вооружения при сближении с самолетами ВКС России, нарушая таким образом протоколы деконфликтации.

