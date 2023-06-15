США перебросили истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности ВВС России

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США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 из-за возрастающей активности ВВС РФ в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-релиз центрального командования Пентагона сообщает РИА Новости.

"F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования... вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе", – указано в сообщении.

Ранее глава Центрального командования США Майкл Курилла сообщил, что американская сторона наблюдает "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" авиации России в Сирии.

По его словам, российские самолеты стали летать с вооружением над американскими базами.

Ранее сообщалось, что российские военные зафиксировали нарушения протокола деконфликтации в Сирии со стороны США. Пилоты ВВС США активируют системы вооружения при сближении с самолетами ВКС России, заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.