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Новости

05 августа, 23:30

В мире

Новости мира: трещины и провалы грунта появились в китайском Ухане

Новости мира: трещины и провалы грунта появились в китайском Ухане

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Огромные трещины и провалы грунта появились на улицах китайского Уханя. Из-за этого часть улиц перекрыли, под угрозой оказались и некоторые здания. Причины движения грунта выясняют эксперты. Предположительно, это произошло из-за паводковых вод, которые размыли почву.

Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Бангладеш. По данным местных СМИ, в массовых протестах погибли по меньшей мере 110 человек. Протесты с требованием отставки правительства переросли в погромы. Президент принял решение распустить парламент и создать временное правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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