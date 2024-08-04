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04 августа, 14:30

В мире

Беспорядки продолжаются в Англии после гибели детей в Саутпорте

Беспорядки продолжаются в Англии после гибели детей в Саутпорте

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Беспорядки и столкновения с полицией продолжаются в городе Саутпорт в Англии.

Их спровоцировала информация в Сети, что убийца, напавший на детей во время урока танцев, якобы мусульманский беженец. В результате столкновений несколько человек получили серьезные ранения.

По данным силовиков, по подозрению в нападении был арестован 17-летний юноша. О мотивах подозреваемого в убийстве трех детей и ранении еще нескольких не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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